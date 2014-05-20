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21号 テンダーロイン T-＄ RING ダラー リング 8k ダイヤ
商品番号 Y33016696756
商品名

21号 テンダーロイン T-＄ RING ダラー リング 8k ダイヤ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 53,967 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインのダラーリングです。T-$RINGSILVER/STONE正規品サイズ20〜21号内側を少し削り拡張済み。付属品なし本体がシルバー925、中央のバーの部分が8kになります。多少の傷はありますが光沢もあり美品です。詳細は画像をご参照ください。
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http://narcologia.ru/goods/evaporation100924.html
http://narcologia.ru/goods/unusable594174.html
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