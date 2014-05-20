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商品詳細
テンダーロインのダラーリングです。T-$RINGSILVER/STONE正規品サイズ20〜21号内側を少し削り拡張済み。付属品なし本体がシルバー925、中央のバーの部分が8kになります。多少の傷はありますが光沢もあり美品です。詳細は画像をご参照ください。
http://narcologia.ru/goods/influenza22493.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation100924.html
http://narcologia.ru/goods/unusable594174.html
21号 テンダーロイン T-＄ RING ダラー リング 8k ダイヤ 新色追加 ...
21号 テンダーロイン T-＄ RING ダラー リング 8k ダイヤ
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TENDERLOIN テンダーロイン 【新品仕上げ済み】T-＄ RING ダラー リング SV925 8K ダイヤ シルバー系【美品】【中古】
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TENDERLOIN - 美品 10号 テンダーロイン T-＄ RING ダラー リング 8kの ...
ONE STYLE by BRING クロムハーツ・ゴローズの買取・販売・通販専門店 ...
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21号 テンダーロイン T-＄ RING ダラー リング 8k ダイヤ
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TENDERLOIN テンダーロイン 【新品仕上げ済み】T-＄ RING ダラー リング SV925 8K ダイヤ シルバー系【美品】【中古】
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