

Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入



Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入 Paul Smith ポールスミス 長財布 財布 ブランド カード お札 小銭入

カラー···グリーン商品ページをご覧頂きありがとうございます。こちらは財布になります。当然ですが、正規品になります。【ブランド名】PaulSmith【付属品】なし【管理番号】316-1【商品状態】状態は写真の通りです。全体的に使用感有りますが、使用する分には問題御座いません。☆梱包と発送に関しまして型崩れ対策を行い丁寧に梱包させていただきます。もちろん配送中に商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包はいたしませんのでご安心頂ければと思います。☆こちらの商品は「中古ブランドの古物市場」から正規品の商品を購入しております。鑑定士様の元で鑑定済みの商品ですので、ご安心ください。万が一、正規品でない場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。☆中古品について・USED商品ですので完璧を求められる方や神経質な方のご購入はお控えください。・匂いに関しましても個人差がある為気になる方はご購入をお控えください。・撮影時のライティング、ご覧になられているモニターやPC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。ご了承の上お買い求めください。☆注意事項・写真撮影用小物類(ブランド箱など)は基本的に付属しません。・お店ではなく個人売買ですので、商品の状態は私の主観によるものです。素人検品になりますので検品に見落とし等のある可能性があります。使用に影響の無いダメージ具合でしたらどうかご了承ください。・トラブル回避の為、取り置き専用はしておりません。いかなる場合でも購入していただいた方を優先させていただきます。