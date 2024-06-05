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KITH BG CLASSIC LOGO CAP キス キャップ ベージュ
商品番号 R70678865194
商品名

KITH BG CLASSIC LOGO CAP キス キャップ ベージュ
ブランド名 キス
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キスのSS20のボックスロゴキャップです。カラー名は、Whitepepper（ベージュ）です。StockXでの最新取引価格は、35300円でした。まだまだ使っていける状態だと思います。
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