Paul Smith ネックレス

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商品詳細
PaulSmithメンズネックレス購入後何度か使用しましたが、目立った傷や汚れ等なく美品となります。⚠︎購入される気のない方はいいねしないでください。即購入不可です。必ずコメントをしてからの購入をお願いします。PaulSmithメンズネックレス
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