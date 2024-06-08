最終価格　定価50000円 SHAREEF MA-1ジャケット

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[サイズ]表記サイズ:1実寸:肩幅51cm脇下身幅69cm着丈66cm脇下～袖先47.5cm[カラー]BLACK[詳細情報]2018A/Wシャリーフ ステュディオス別注INSTRUCTIONSとバーコードの刺繍入り大きめのゆったりサイズ表面はモールスキン～フェイクスウェードのような素材中綿入りでモコっとした柔らかい質感です。洗濯タグがポケット内側で縫い目などを見る限りでは裏返しでも着用できる仕様だと思います。[状態]特筆する程の着用感も感じられず綺麗な状態です。リブも綺麗で擦れ感や色落ち感も感じられません。詳細は写真を確認ください。#シャリーフ#ステュディオス#STUDIOUS#SHAREEF#韓国風#韓国ファッション#モードカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし