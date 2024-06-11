革手袋　富士グローブLサイズ60双

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ご観覧いただきありがとうございます。富士グローブのLサイズ60双のまとめての出品です。使う用途が無くなりましたので出品致します。定価は約800円程ですのでかなりお安くしての出品です。即日発送致します。