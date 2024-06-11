シルバー925,金縄ターコイズ,平打ちリング,指輪,17.19.21号,各サイズ

シルバー925平打ちリング金縄ターコイズです各サイズ製作出来ます23から30号まで製作可能ですが銀高騰のため金額に変更ありますので質問下さい材質シルバー925銀無垢金縄は真鍮無垢ターコイズは練り幅約9mm各サイズ可能発送はらくらくメルカリ便よろしくお願いします



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