ルーカ RVCA スナップバックキャップ MDAHWCWS メンズ ブラック

#lvrtgca11←ルーカ一覧#newjjerass←タップすると出品中の全てのキャップが閲覧可能です。■商品名/RVCACOMMONWEALTHSNAPBACK■表地/80%アクリル,20%ウール■カラー/BLACK(ブラック)■サイズ/フリーサイズ深さ：12cm後頭部部分のスナップバックでサイズ調節が可能♪※多少の誤差ご了承下さい。※海外サイズになりますので日本規格のサイズ感と異なります。 サイズをよくご確認の上ご購入くださいますようお願い致します。



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