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激レア□廃盤□美品□ジャムホームメイドyo-yoリング
商品番号 T95742347884
商品名

激レア□廃盤□美品□ジャムホームメイドyo-yoリング
ブランド名 ジャムホームメイド
特別価格 税込 8,211 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JAMHOMEMADEyo-yoリングヨーヨーをモチーフにしたリング中央の溝には、エポキシ樹脂をゆっくりと回転させながら流し込み、側面全周に刻印を手打ちしたデザイン。特殊な液晶をエポキシ樹脂に閉じ込め、体温や気温を感知し、カラーが変化していきます。リング内側にはさりげなくダイヤモンドをセットしています。※樹脂部は低温時の赤みがかった黒から変化していきます。【サイズ】17号【素材】SILVER925　EPOXYRESIN他の商品とまとめて購入で割引いたしますお気軽にご質問どうぞ！
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