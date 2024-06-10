激レア□廃盤□美品□ジャムホームメイドyo-yoリング

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商品詳細
JAMHOMEMADEyo-yoリングヨーヨーをモチーフにしたリング中央の溝には、エポキシ樹脂をゆっくりと回転させながら流し込み、側面全周に刻印を手打ちしたデザイン。特殊な液晶をエポキシ樹脂に閉じ込め、体温や気温を感知し、カラーが変化していきます。リング内側にはさりげなくダイヤモンドをセットしています。※樹脂部は低温時の赤みがかった黒から変化していきます。【サイズ】17号【素材】SILVER925 EPOXYRESIN他の商品とまとめて購入で割引いたしますお気軽にご質問どうぞ！
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