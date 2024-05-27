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クッションポリッシュ　スクエア　シグネット　重い印台シルバー 925リング27号
商品番号 C99227288715
商品名

クッションポリッシュ　スクエア　シグネット　重い印台シルバー 925リング27号
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。BFC-1-クoポ12う9商品番号#獅子丸重い印台G#獅子丸印台#獅子丸27号素材　silver925サイズ27号　US12刻印あり⚠️もしご自身が測った指輪よりもデザイン部分やリング幅が太めの物を購入の場合はサイズアップを考える方が良いです。リング幅が大きくなると付けるときに指のお肉が引っかかりやすく入りづらいもしくは入らないこともありえるからです。相当ずっしりしてます。普通にずっしりした印台の倍の重さと考えてください。存在感が違います。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けた本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。印台　重い　指輪　刻印あり　シルバー925四角シンプル　メンズ　男性　レディース　女性　ユニセックス　ギフト　プレゼント　シグネット　スクエア　銀　ハンコ
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