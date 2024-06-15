新品未使用 正規品 ノースフェイス リモ フード フリースジャケット 2XL

世界的に大人気なアウトドアブランド【THENORTHFACE】韓国限定ラインWHITELABEL(ホワイトレーベル)FWコレクションRIMOHOODFLEECEJACKETリモフリースホワイトレーベルのシグネチャであり大人気のリモフードフリースジップアップジャケット昨年に比べて毛並みが豊かになり、より優れた保温性、フィット感もよりソフトに体のラインに合うよう製作しました。カラー オートミール110(XXL) 身長：180〜190cm 110(XXL)着丈:74cm肩幅:56cm胸囲:122cm袖丈:66cm製品のサイズは測定方法に応じて1~2cmほど誤差があります。製品素材表地1:表面:のポリエステルの100%裏面:のポリエステルの100%表地2:ナイロン100%裏毛:のポリエステルの100%トレッキング/ランニング/スキー/スノーボードなどのアクティビティからトラベル/キャンプまで、アウトドア用品や衣服、登山用具を販売しているアメリカの企業です。商品は正規店・ブランド直営オンラインショップショップ・ショッピングモールで購入しております。折り畳んで発送致します。男女兼用 ユニセックス その他 ショルダーバッグ クロスバッグ トートバッグ バックパック ダウン フリース ヌプシなど扱っていますのでよろしくお願いします。



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