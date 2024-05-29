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ファイテンRAKUWAネックワイヤーEXTREMEラウンド 50cm
商品番号 J87595599075
商品名

ファイテンRAKUWAネックワイヤーEXTREMEラウンド 50cm
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイシャツを着たら見えないくらいのサイズ感です。3ヶ月ほど使っていましたが、新しいものを購入しましたので出品致します。長さ50cmカラー···ピンク
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