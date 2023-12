THE ALFEE アルフィー 91年ツアー レザー調スナップバックキャップ③ ... THE ALFEE アルフィー 91年ツアー レザー調スナップバックキャップ③ ...



ご覧頂きありがとうございます。ご質問、ご購入前にプロフィールをご覧ください。THEALFEEの91年ツアーキャップになります。大事に保管されていたお陰でコンディションは、まずまず良いですが、プレートの右上辺りの生地に凹み2箇所とシワなどはありますので、ご了承ください。古着好きや、夏のファッションにぜひ^^発送は平くして、お送りします。SIZE:表記なし#JandLキャップ#JandLアーティストTシャツよろしくお願い致します♪