ジナブリング (JINA BRING) ハーレーオーバル オニキスカレッジリング ...

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商品詳細
この商品について素材/シルバー925サイズ/縦幅20mm重さ/13g説明HARLEY-DAVIDSONハーレーのカレッジリング！オーバルオニキスが埋め込まれた珍しいハーレーリング。バイカーには欠かせない！21号になります。即決可能です。
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