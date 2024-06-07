294 極美品 グッチ ゴースト リング 指輪 刻印 21 シルバー 20.3号

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フォロー特典！フォローしていただければ大幅な割引はできませんが表示価格よりお値引させていただきます。※対象外商品はコメントにてご確認ください。#KMRストア＿セール中のブランド品を今すぐチェックこちらは『極美品GUCCIグッチゴーストリングスリム刻印21号日本サイズ20.3号指輪SILVER925シルバー』です。【商品説明】ブランド名：GUCCI グッチ商品名：ゴーストシルバーリングバンド幅4mm刻印サイズ：21号※日本サイズで20.3号くらいになります。素材：​シルバー925付属品：なし※付属品（箱、保存袋、ケアカード、コントロールカード）をご希望される場合は1000円追加で同封させていただきます。発送方法や金額が変わる場合がございますので購入される前にメッセージにて一度ご確認ください。購入先：​大手ブランド買取店（鑑定済み）【商品状態】​目立った傷汚れは無くとても綺麗です。【その他】当店取扱のブランド品はあくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。※喫煙者なし、ペットなしです※商品不備等、何かございましたら受取評価前にご連絡をお願いします。気になる点があればコメントお願い致します^^#KMRストア＿セール中のブランド品を今すぐチェック香川県公安委員会 古物商許可所持者管理番号29403R15773G2031022#GUCCI#グッチ#指輪#ゴースト#シルバー#リング#21#20