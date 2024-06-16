

銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925



銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925 銀兆富聖短剣 トリリオンダガーペンダント シルバー925

※ブランド名=DeryckHeart(デリックハート)madeinJapan材質=silver925 重さ=約88gサイズ=写真参考(１マス・1㌢)※3㍉玉ボールチェーン、長さ60㌢付属。ボールチェーン材質=silver925になります。箱、ポーチ袋、ギャランティカード付属。※この商品は短剣(聖剣)をモチーフにトリリオン・巨万の富を手に出来る聖短剣、冒険心・探究心、宝探しを思わせるようなインパクトあるイメージでオリジナルに制作したダガーペンダントです。手作りならではの味わい深さ、躍動感、重厚感、存在感、高級感、このブランドと出会った皆様がこの作品を身に着け思いを感じとっていただけたら嬉しく思います。20年、身に着けても壊れない色褪せない100年経っても愛されるシルバーアクセサリーブランドをコンセプトに。感動・喜び・勇気・決意・信念・自信・夢・希望・生き様・強さ・慈悲・愛・様々な思いを託し身に着ける方の人生が明るく・楽しく・心躍る・ドラマティックな人生になる様、輝きをお届けします。※返品、交換について商品は全て新品です。中古品の出品は致しておりません。基本的には検品して出荷しているので、使用前、開封時の損傷・破損、以外は返品交換は受け付けていません。修理、カスタム(石入等)有料になりますが、アフターメンテナンスは責任持って対応させてもらいます。銀製品(無垢材)のため微細な磨きキズ、擦り傷、巣穴等ある場合がございますが製品上の特徴、材質上の性質なのでご了承ください。※商品詳細が気になる方はDeryckHeart(検索)にて確認、問合せお願いいたします。#DeryckHeart#デリックハート#シルバーアクセサリー#シルバーブランド#シルバーアクセサリーブランド#ファッション#ペンダント#アクセサリー#プレゼント#十字架#クロス#神様#縁起物#御守り#ハーレーダビットソン#シルバー925#短剣#エンブレム#スカル#ドクロ#ペンダントトップ#ダガー材質...シルバーカラー...シルバー