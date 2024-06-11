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VINTAGE ヴィンテージ アンカーチェーンネックレス/メキシカンジュエリー
商品番号 Q89260414675
商品名

VINTAGE ヴィンテージ アンカーチェーンネックレス/メキシカンジュエリー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたアンカーチェーンネックレスです。多少のくすみ・小傷はございますが、全体的に状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長52.5㎝（ユニセックスでお使いいただけるサイズ感です）素材・年代不明ゴールドとシルバーが混ざったような、独特な色味をしております。この機会にいかがでしょうか？
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