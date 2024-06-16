K24☆K18リバティ 自由の女神 ペンダントトップ 喜平30gまでOK ...

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商品詳細
材質···ゴールドカラー···ゴールド周囲の枠は18金で、コインは24金です。表は自由の女神の姿で、裏は刻印です。刻印は、（表） LIBERTYMINI-GRAM（裏） CREDITSUISSE2gFINEGOLD999.9商品説明□材質K18[18金]＆K24[24金]□サイズ縦 約23.8mm 横 約16.8mmバチカン 縦 約10mm 横 約4.5mm 厚み 約6.9mm□重量コイン重さ K24 約2g総重量 約4g新品ではないので多少の生活キズはありますが致命的な欠けや大きなキズはありませんが神経質な方はご遠慮下さいませ50gでも面数が少なければ通りそうです、50gの２０面は無理です。
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