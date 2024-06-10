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Lee カードケース 320-1890 チャ
商品番号 F62197805033
商品名

Lee カードケース 320-1890 チャ
ブランド名 リー
特別価格 税込 1,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：リー【Lee】商品名：カードケース商品コード：320-1890サイズ：高さ7.5cm×幅10.5cm×マチ2cm色：チャ品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：【内側】カード段x3フリーポケットx2　　　【外側】フリーポケットx1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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