【美品】Maison Margiela メゾンマルジェラ コインケース ミニ財布

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MaisonMargielaメゾンマルジェラコインケースキーリングS56UI0205PR044T8013財布2023年10月に楽天市場で定価66,000円で新品を購入。3日間だけ使用しましたが、プレゼントで同じようなものをいただいたので、そちらを使うことにしました。箱、ギャランティカードはすでに出品してしまったので、こちらは商品のみの出品です。■MaisonMargiela(メゾンマルジェラ)はベルギー出身のデザイナーが1988年に設立したファッションブランドです。元々は「メゾンマルタンマルジェラ」というブランド名でしたが2015年に「メゾンマルジェラ」に変更しています。流行に左右されずタイムレスな魅力を放つブランドとしてその地位を確立しています。■MaisonMargiela(メゾンマルジェラ)■カテゴリ：コインケース、キーリング■COINPURCEKEYCHAIN■カラー：BLACK(ブラック)■素材：レザー■サイズ(約)：横(W)11.5cm×縦(H)10cm×マチ(D)1cm■開閉ファスナー■外側：カード入れ×3、キーリング×1カラー...ブラック#マルジェラ#mm6#MaisonMargiela#コインケース#ミニウォレット#パスケース#小銭入れ#キーリング#キーチェーン#キーケース