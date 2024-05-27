リーボック(Reebok) ポンプフューリー　月面プリント

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商品詳細
・商品名:Reebokポンプフューリー・カラー:月面プリント・サイズ:25.5cm・箱なし6年以上前に新品で購入した商品になります。ほとんど履かずシューズボックスに眠っていましたので、比較的キレイな状態。ソールもほとんど残っており、まだまだ履けると思います。中古品になりますので、ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。なにかご不明な点などございましたら、お気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/troupe147311.html
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