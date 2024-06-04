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商品詳細
カラー···ゴールドglitterというお店で買ったペンダントです。定価は9,800円です。購入してからあまり使っていないので新品に近いです。何か気になることがあれば気軽にコメントしてください！即決も可能です
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