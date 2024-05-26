プーマ　ディヴィエイトニトロ2 メンズ

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商品詳細
シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ブラックPUMA定価19800円プーマ ディヴィエイトニトロ2ランニングシューズ走行距離６０分jogを 10回ほど行いました。まだ、クションもあり、汚れ等もなく、状態はいいと思います。サイズが大きかったため出品しました。簡易発送質問等があれば、コメントお願いします。
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