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江口寿史 画集 素顔
商品番号 G26228144372
商品名

江口寿史 画集 素顔
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

江口寿史イラスト集「素顔Sugao美少女のいる風景」プラスチックケース入った2冊組です。画像2枚目と3枚目のような、折れや汚れが見られるため、状態を「やや傷や汚れあり」と設定しています。その他の汚れは見られません。⭕パンフレット型応募FAX用紙付きです⭕即購入可能値下げ交渉可能
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