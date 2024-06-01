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新品 START READING 52冊set 洋書 英語絵本
商品番号 X92087955967
商品名

新品 START READING 52冊set 洋書 英語絵本
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 9,990 円
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商品詳細

新品STARTREADING52冊set洋書英語絵本定価259.48£約43000円★#水色絵本おうち英語をされている方の英語教材を対象に、100種類以上の英語絵本や洋書を販売してます。アメリカとイギリスから仕入れており全て正規品ですのでご安心下さい。バラ売りや商品1セットの値下げはしませんのでコメント無しで購入ください。複数商品購入の場合はまとめ割引しますのでお声がけください。仕入れ時期によっては価格が変動することもあります。発送は3、4日以内の発送を心がけてますが、販売状況によりお時間かかることもありますのでお急ぎの方はコメントでお知らせください。商品到着後、何か不備などありましたら出来る限り対応させて頂きますので評価の前にお気軽にコメントください。他にも絵本や洋書を多数用意してますので、是非ご覧ください。ディズニー英語システムDWEやワールドワイドキッズWKE、七田式の英語やORTやCTP、こどもちゃれんじEnglishをされてる方も読み聞かせや多読にご活用下さい。水色絵本#水色絵本#英語絵本#英語教材#読み聞かせ#洋書#バイリンガル#英語参考書#英検#多読#絵本
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