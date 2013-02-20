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Walter Pfeiffer ヴァルター・ファイファー　写真集 アート
商品番号 V89645257521
商品名

Walter Pfeiffer ヴァルター・ファイファー　写真集 アート
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 6,222 円
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商品詳細

絶版　WalterPfeifferヴァルター・ファイファー　写真集カルト的人気を誇る、1970年代前半から魅力的な作品を撮り続けているスイス人フォトグラファーWalterPfeiffer(ヴァルター・ファイファー)。ビッグメゾンの広告ビジュアルも手掛ける。ポートレート、ユーモア、ジェンダー、アート、LOVE....魅力的な写真の数々を収めた写真集。絶版故、とても貴重な一冊です。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi462047.html
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