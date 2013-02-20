Walter Pfeiffer ヴァルター・ファイファー　写真集 アート

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SCRAPBOOKS 1969-1985 by Walter Pfeiffer SCRAPBOOKS 1969-1985 by Walter Pfeiffer



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ヴァルター・ファイファーによるワークショップの成果写真集が刊行 ... ヴァルター・ファイファーによるワークショップの成果写真集が刊行 ...



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絶版‼️ Walter Pfeiffer 1970-1980 写真集- 絶版‼️ Walter Pfeiffer 1970-1980 写真集-



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BILDRAUSCH. DRAWINGS 1966-2018 by Walter Pfeiffer BILDRAUSCH. DRAWINGS 1966-2018 by Walter Pfeiffer

絶版 WalterPfeifferヴァルター・ファイファー 写真集カルト的人気を誇る、1970年代前半から魅力的な作品を撮り続けているスイス人フォトグラファーWalterPfeiffer(ヴァルター・ファイファー)。ビッグメゾンの広告ビジュアルも手掛ける。ポートレート、ユーモア、ジェンダー、アート、LOVE....魅力的な写真の数々を収めた写真集。絶版故、とても貴重な一冊です。