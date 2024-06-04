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ヤマハ オーディオインターフェース AG03
商品番号 D83810751717
商品名

ヤマハ オーディオインターフェース AG03
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

別モデルに買い替えのため出品します元々Cubaseのダウンロードコードが付属している商品ですが、私の方で既にコードを使用しためCubaseのダウンロードはできませんそのためコード記載の書類等は同梱せずに、画像2枚目の取扱説明書を同梱しています3年ほど自宅で使用しました金属のネジ部分は、錆とまではいきませんが少し経年劣化が見受けられます喫煙者、ペットなし
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