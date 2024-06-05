【希少！】新田真剣佑OFFICIAL PHOTO BOOK 2020 VOL.1

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ご覧頂き、ありがとうございます。新田真剣佑OFFICIALPHOTOBOOKDELUXEEDITION2020VOL.1です。今では入手困難となっております。この機会にいかがでしょうか。サイズ:(ケース)約38cm×約27cm×約4cm素人採寸のため、若干の誤差はご了承下さい。コンディション:ケースにスレがございます。写真集は概ね良好な状態です。簡易クリーニング済み。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さい。ご検討下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。