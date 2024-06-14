漢文大系 全22巻揃 富山房 昭和59年増補版 後半 22巻中の1０巻 ...

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発送の都合で前半と後半に分けて出品しております。ご注文は両方同時にお願いいたします。函は全体に経年ヤケしてますが、本自体はきれいな状態です。出品の参考に全巻揃いの同一商品を、半年以上前まで探しましたが、メルカリに見当たりません。ヤフオクには近いものが２件あり、うち１件は詳細不明で、別の１件は53年版です。商品の状態は比較して遜色無いと思われますが、価格はそれより安く設定しました。よろしくご検討お願いいたします