NintendoSwitchネオンレッド

⭐本体良品です⭐ NintendoSwitch2018年製 ⭐付属品⭐⚪︎スイッチ本体⚪︎Joy-Con左右⚪︎ドック⚪︎Joy-Conグリップ⚪︎ストラップ左右⚪︎外箱、内箱⚪︎ACアダプター⚪︎HDMIケーブル以上で全てです。#MELLかみSwitchこちらにも出品してます！⇧ ⭐状態⭐《動作》初期化済。ゲーム内・本体設定にてJoy-Conスティック各ボタン音量調整タッチパネル反応テレビへの接続充電器、ドック接続Wi-Fi接続SDカード読み込みスティック補正、確認済、良好です。《本体》画面、フィルムを張っていたため特に傷はなく綺麗です。裏側、ややスレがあります。《ジョイコン》やや使用感があり、側面に色落ちがございます。※片方ストラップのストッパーが外れてます。《ドック》目立つような傷や汚れなどなく綺麗です。《箱》所々、角に剥がれ、スレキズがあります。【非常に良い】【良い】【普通】 →普通【少し悪い】【悪い】※個人的な主観ではありますが分かりやすくランク分けしております。※出品前に丁寧に本体、アルコール清掃しております。※24時間以内に発送します！



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