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エフワンセンセーション　ソフトのみ
商品番号 R62732126453
商品名

エフワンセンセーション　ソフトのみ
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 9,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフトのみの出品です。ニューファミコンにて動作確認済みです。ところどころにスレや汚れ、イジェクト傷、ラベルに若干の変色が見られます。極端なダメージはなく、経年を考慮すれば悪くない状態だと思います。宅急便コンパクトでの発送を予定しています。
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