シンディシャーマン Cindy Sherman/Restrospective

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商品詳細
シンディシャーマンの写真集です。ビニールカバーをつけたまま保管していましたので、状態は悪くないと思います。ビニールカバーには保管の際の擦れたあとはあります。ページのふちが、写真には写らない程度の日焼けがあります。中古品、長期自宅保管にご理解いただいた上でご購入お願いいたします。
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