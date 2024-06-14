【期間限定55%OFF】るろうに剣心 文庫版 コミック 全14巻完結セット\n紙版

【期間限定(～10/22)55%OFF】逆刃刀を腰に下げ、不殺を誓う流浪人・緋村剣心――彼こそは維新志士の中で最強無比の伝説をもつ「人斬り抜刀斎」であった。維新後、その熱き想いで人々を守り続けた流浪人・剣心の活躍を描く!実写映画化で話題の作品を、ぜひ文庫版でお楽しみください。重量3.8kg。カラーケース入り。【商品名】るろうに剣心文庫版コミック全14巻完結セット【価格】参考価格:10564円→55%OFF:4754円(送料込)【状態】2021年にネット書店で購入。1度目を通したのみ。目立った汚れや傷はございませんが、USED品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。【注意】※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。※発送前に検品に最善を尽くしておますが、小さな汚れや傷等がある場合はご了承下さい。



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