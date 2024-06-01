HOTONE VOW PRESS

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商品詳細
HOTONEのミニサイズワウ/ボリュームペダルです。ワウ/ボリュームの機能切り替え、ミニマムボリュームの設定など小さい筐体で多機能なペダルになっています。数回使用しましたが使用感が合わなかったため出品します。箱、付属品すべて揃った状態での出品となります。#HOTONE#VOWPRESS
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