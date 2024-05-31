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PS5 デジタル Edition+2DualSense ワイヤレスコントローラー
商品番号 L64225850062
商品名

PS5 デジタル Edition+2DualSense ワイヤレスコントローラー
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 20,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット：PS5「プレイステーション5デジタルEdition」+2つのDualSenseワイヤレスコントローラー［ブランド］SONYソニー［品名］プレイステーション5CFI-1000BデジタルEdition本体一式PS5本体［内容品］プレイステーション5CFI-1000B本体デジタルEditionワイヤレスコントローラーベースHDMIケーブル電源コードUSBケーブルクイックスタート/セーフティガイド冊子［状態］動作確認済み。初期化し、クリーニング済み。コンディションはかなり良好です。コントローラー動作など不具合箇所はございません。※詳しくは画像でご確認ください※画像に映るゲームソフトは動作確認画像のため付属いたしません✿商品は中古品となります。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。✿商品カラーはお客様お使いのモニターや照明等　の環境により実際と異なって見える場合がござい　ます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#DualSense#ワイヤレスコントローラー#コントローラー
http://narcologia.ru/goods/plaque860107.html
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