PS5 デジタル Edition+2DualSense ワイヤレスコントローラー

セット：PS5「プレイステーション5デジタルEdition」+2つのDualSenseワイヤレスコントローラー［ブランド］SONYソニー［品名］プレイステーション5CFI-1000BデジタルEdition本体一式PS5本体［内容品］プレイステーション5CFI-1000B本体デジタルEditionワイヤレスコントローラーベースHDMIケーブル電源コードUSBケーブルクイックスタート/セーフティガイド冊子［状態］動作確認済み。初期化し、クリーニング済み。コンディションはかなり良好です。コントローラー動作など不具合箇所はございません。※詳しくは画像でご確認ください※画像に映るゲームソフトは動作確認画像のため付属いたしません✿商品は中古品となります。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。✿商品カラーはお客様お使いのモニターや照明等 の環境により実際と異なって見える場合がござい ます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#DualSense#ワイヤレスコントローラー#コントローラー



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