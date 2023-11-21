The Innovator's Solution 【激レア】サイン入り

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商品詳細
ハーバードビジネススクールプレス。10年ほど前に教授の講義を受けてました。講義で使った為使用感あります。著者である今は亡きClayton教授のサイン入り。激レアです。写真にてご確認ください。ハードカバーです。円安で輸入すると割高になるため、必要な方にお届けできれば、と思って出品しました。TheInnovator'sSolutionCreatingandsustainingsuccessfulgrowthClaytonM.ChristensenMichaelE.Raynor
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