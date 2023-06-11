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希少　ガンズ・アンド・ローゼス/ オフィシャル・フォト・ヒストリー　帯付き初版
商品番号 X88819901863
商品名

希少　ガンズ・アンド・ローゼス/ オフィシャル・フォト・ヒストリー　帯付き初版
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少入手困難　ガンズ・アンド・ローゼスオフィシャル・フォト・ヒストリー　帯付き　1993年11月20日初版第一刷発行ソニー・マガジンズ写真　ロバート・ジョン前書き　W・アクセル・ローズ俺の好きな写真を雑誌が掲載しなかったので、この写真集が実現した…ロバートが撮った俺たちの写真が最高なんだ。-アクセル・ローズ（前書きより）オフィシャルフォトヒストリーだけあり、1985年デビュー前のプレス用、パブリシティ広告用の貴重なグラビアなど、他の雑誌や記事ではあまり見かけない写真が多数掲載されてます。今から30年前の本としては状態綺麗だと思います。#GUNSN'ROSES#ガンズ#ガンズアンドローゼス
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