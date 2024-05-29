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★未開封★金色のコルダ3 フルボイス Special トレジャーBOX
商品番号 H32268165645
商品名

★未開封★金色のコルダ3 フルボイス Special トレジャーBOX
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 8,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「金色のコルダ3フルボイスSpecialトレジャーBOX」コーエーテクモゲームス定価:￥12800#コーエーテクモゲームス#ゲーム#シミュレーション#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita希少品、シュリンク付未開封ということで、大幅なお値下げは致しかねます。
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