BOSTONのギタリストであり工学博士のトムシュルツ氏が開発した伝説のRockmanX100です。ACアダプターが使用可能でノイズが少ない後期型です。スライドスイッチを動かすとノイズが乗ります(過去に30数台所有していましたがノイズが出ない個体はありませんでした。スライドや接触が安定するとノイズは気になりません)探していた方よろしくお願いします。傷や汚れがあります。ベルトクリップついてます。本体のみでRockAdapterなど付属品はありません(最後の画像はコレクションと一緒に撮影したものです。出品物ではありません)バッテリードアは純正ではありません。内部電池の腐食なし。手持ちのRockAdapterでのテスト結果良好(乾電池でのテストはしていません)プリセットされたステレオエコー(ショートディレイ)&ステレオコーラスの心地よいサウンドは唯一無二です。そのまんま初期のBOSTONサウンドが出ます。メルカリ以外の海外オークションサイトや詐欺ECサイトに当方の画像を無断転用している出品者がいますのでご注意ください。コレクション最終出品です。販売終了後次回の出品はありません。**eBayerkatana-soundには販売しません。#Rockman#X100#TomShorz#BOSTON#Soloist#Bz#松本孝弘#ZZtop#Sustainor#XPR#StereoEcho#StereoChorus



Rockman X100 BOSTON B'z Sustainor 日本最大の 51.0%OFF www ...



は自分にプチご褒美を Rockman X100 BOSTON B'z Sustainor アンプ ...



Rockman X100 BOSTON B'z Sustainor 日本最大の 51.0%OFF www ...



Rockman X100 BOSTON B'z Sustainor 日本最大の 51.0%OFF www ...



は自分にプチご褒美を Rockman X100 BOSTON B'z Sustainor アンプ ...



How to: ORIGINAL BOSTON TONE using Rockman Sustainor - YouTube



Rockman Sustainor REV20 Clone



Rockman X100 美品・動作品(箱/説明書/ヘッドフォンセット ...



Rockman Sustainor TEST



GOAT



2023年最新】ROCKMAN X100の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】rockman x100の人気アイテム - メルカリ



GOAT



CASIO XW-P1 シンセサイザー お歳暮 www.geyrerhof.com



Rockman X100 美品・動作品(箱/説明書/ヘッドフォンセット ...