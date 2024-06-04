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「辻晋堂 陶彫作品集」木村重信 解説 1978年 講談社 【絶版】
商品番号 O27388480729
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「辻晋堂 陶彫作品集」木村重信 解説 1978年 講談社 【絶版】
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 7,603 円
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「辻晋堂陶彫作品集」木村重信解説1978年講談社【絶版】◆◆詳細◆◆陶土を用いた彫刻「陶彫」による抽象作品で国際的に活躍した彫刻家辻晉堂作品集「辻晋堂の人と作品」木村重信陶彫―図版「泥古庵雑記」辻晋堂◆◆仕様◆◆工芸彫刻戦後美術アート木彫写真集作品集図録ケース付布装ハードカバー31×31cm144ページ◆◆状態◆◆ケースに経年による薄ヨゴレ・薄ヤケ・スレ傷書籍本体、表紙背にヤケページ良好#本#辻晋堂#彫刻#二紀会#日本美術院
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