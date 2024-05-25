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国産バス図鑑 1945-1970
商品番号 H85706734447
商品名

国産バス図鑑 1945-1970
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「国産バス図鑑1945-1970」筒井幸彦定価:￥4500本文のページに書き込み、破れ、折れ、目立った汚れはありません。　カバーの背表紙の上下、表紙の左上角にイタミあります。写真３枚目〜６枚目になります。中古本のためご理解いただける方の購入をお願いいたします。商品の状態など気になる点がありましたら、購入前にご質問ください。即買いOKです。発送方法は送料出品者負担で匿名配送のゆうゆうメルカリ便です。水濡れ対策のためのOPP袋、イタミ防止のためのエアキャップでの梱包した後、封筒に入れての発送となります。#筒井幸彦#筒井_幸彦#本#生活／体育・スポーツ
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