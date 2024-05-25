新歌舞伎座 新開場一周年記念 九月松竹大歌舞伎 記念手ぬぐい ...

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十八代目中村勘三郎さん最期の頃の貴重な親子共演。花道すぐ横の一等席にて観覧いたしました。記念公演だったので花道から役者さんが手ぬぐいを何本か投げてくださったのですがそのうちの貴重な一本です。役者さんと目が合った瞬間、私に向かって投げてくださったのをダイレクトに受け取ったものです。宝物にしていましたが近年、シンプルな暮らしを心がけるようになったので荷物を減らしております。どなたかお好きな方にお譲りしようと思い出品させていただくことにいたしました。もちろん、新品・未使用で大切に保管しておりました。状態はとても良いです。#九月松竹大歌舞伎#男女道成寺#中村勘三郎#日本手ぬぐい#新歌舞伎座