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- 【新品未使用】ヴァイオリン1/10,弦楽器,セット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。サイズを間違えて購入したので出品いたします。新品未使用です。弓、ケース付きです。ノーブランド品ですが、しっかりしていて、音色がなかなか良いものだと思います。お探しの方どうぞご検討ください。ヴァイオリン
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit247486.html
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