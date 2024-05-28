台湾正規盤 青少棒揚威記 キャプテン 26話 アニメ DVDBOX ちばあきお ...

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⚠値下げ不可、必ず以下の全説明文とプロフィールのご確認をお願いします。⚠画像は分かりやすいように私物を撮影したものです。新品未使用品を発送します。⭕リージョンコード、映像方式、国コードなどについての理解、知識のある方のみ、お取引をお願いいたします。（※理由については説明文『◆重要◆』部分に記載）また、該当の製品についての仕様はページの後半あたりに記載しております。）⭕正規ライセンス品、商品の裏面に版権記載、ディスク裏面にIFPI(国際的なレコード業界の業界団体、事業者番号記載)あります。⭕こちらは送料節約のため簡易梱包で発送します。⭕タイトルに\"わけ有\"と記載のある商品につきましては、ダメージがある場合がございますので詳細は画像をご参照下さい。⭕他にも英語版などのアニメDVDブルーレイ出品してますので宜しくお願いします。↓#海外版アニメDVD5814#海外版アニメDVDブルーレイ5814【重要】※海外版のDVD、blu-rayなどの場合は、必ず購入前にリージョンコード、映像方式をご確認下さい。それらが日本国内の仕様と異なる場合、再生できない場合があります。①海外仕様Blu-rayの場合：***DVDなので省略***②海外仕様DVDの場合：リージョンフリープレーヤーなどが必要です。フリマアプリ、ネット通販などで約3000円～で売ってます。(※詳しくはネット等でリージョンコードなどでお調べ下さい。)＊素人ですので、誤字脱字などのミスなどがある場合がございます。そちらの点ご理解の程宜しくお願いします。******『台湾版キャプテンアニメDVDBOX』(※商品仕様の詳細は画像を参照下さい※)収録話数：全26話音声：日本語字幕：中国語リージョンコード：3映像方式：NTSC******⭕一応、私物のDVDはパナソニックレコーダー、パソコン、PS3、PS4での動作確認しておりますが、確実な動作確認は補償できません。3000円程度の安いリージョンフリーDVDプレーヤーでも再生できましたので、お手持ちの際はそちらの方が確実だと思います。#アニメ#キャプテン