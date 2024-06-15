ピカソ　Picasso レゾネ2冊

ピカソ カタログレゾネ 家族が長い間、本棚に持っていたものです。2冊セットで出品します。どちらも経年感があり、特にカバーがあまりきれいな状態ではありません。どちらかというと、レゾネの一巻の方が良い状態です。どなたか活用していただける方にお譲りできればと思って出品しました。状態についてご質問あればコメントお願いします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ巻 1975年発行 5版出版社：KornfeldetKlipstein printedinSwitzerlandサイズ：29.5×24.6PABLOPICASSOパブロピカソ カタログレゾネ著者GeorgesBlochカバーの端にに破れがあり。上と横側の小口が黒ずみ。所有者の印鑑が小口に小さくあり。中のページは経年感ありますが、実用には問題なし。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ピカソ カタログレゾネ Ⅱ巻 1977年発行 3版出版社：KornfeldetKlipstein printedinSwitzerlandサイズ：29.5×24.6PABLOPICASSOパブロピカソ著者GeorgesBlochカバー裏側に大きめの破れがあり。上と横側の小口が黒ずみ。所有者の印鑑が小口に小さくあり。中のページは経年感ありますが、実用には問題なし。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・#ピカソ#パブロピカソ#カタログレゾネ#版画#版画集#画集#アートブック#希少本#レゾネ#picasso



仏英独文)ピカソ版画カタログレゾネ 第2巻 Picasso Volume 2 ...



パブロ・ピカソ 版画カタログ・レゾネ2 Pablo Picasso Tome 2 ...



仏英独文)ピカソ版画カタログレゾネ 第2巻 Picasso Volume 2 ...



8/14R2si Pablo Picasso☆パブロ・ピカソ☆ピカソ版画レゾネ☆Tome I ...



仏英独文)ピカソ版画カタログレゾネ 第2巻 Picasso Volume 2 ...



仏英独文)ピカソ版画カタログレゾネ 第2巻 Picasso Volume 2 ...



Pablo Picassoピカソ版画・陶器作品カタログレゾネ全4冊揃



Pablo Picassoピカソ版画・陶器作品カタログレゾネ全4冊揃(Georges ...



ピカソ カタログ・レゾネ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ巻 3冊セット リトグラフ ...



Pablo Picassoピカソ版画・陶器作品カタログレゾネ全4冊揃(Georges ...



パブロ・ピカソ ポスターカタログ・レゾネ Picasso in His Posters ...



パブロ・ピカソ ポスターカタログ・レゾネ Picasso in His Posters ...



☆ピカソ カタログレゾネ ブロック版 Ⅰ Ⅱ Ⅳ 3冊セット(全集 ...



仏英独文)ピカソ版画レゾネ第1巻 Picasso Tome I Catalogue de l ...



仏]ピカソのキュビスム カタログレゾネ 1907-1916｣Pierre Daix／Joan ...