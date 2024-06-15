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ピカソ　Picasso レゾネ2冊
商品番号 F59544055611
商品名

ピカソ　Picasso レゾネ2冊
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピカソ　カタログレゾネ　家族が長い間、本棚に持っていたものです。2冊セットで出品します。どちらも経年感があり、特にカバーがあまりきれいな状態ではありません。どちらかというと、レゾネの一巻の方が良い状態です。どなたか活用していただける方にお譲りできればと思って出品しました。状態についてご質問あればコメントお願いします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ巻　1975年発行　5版出版社：KornfeldetKlipstein　printedinSwitzerlandサイズ：29.5×24.6PABLOPICASSOパブロピカソ　カタログレゾネ著者GeorgesBlochカバーの端にに破れがあり。上と横側の小口が黒ずみ。所有者の印鑑が小口に小さくあり。中のページは経年感ありますが、実用には問題なし。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ピカソ　カタログレゾネ　Ⅱ巻　1977年発行　3版出版社：KornfeldetKlipstein　printedinSwitzerlandサイズ：29.5×24.6PABLOPICASSOパブロピカソ著者GeorgesBlochカバー裏側に大きめの破れがあり。上と横側の小口が黒ずみ。所有者の印鑑が小口に小さくあり。中のページは経年感ありますが、実用には問題なし。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・#ピカソ#パブロピカソ#カタログレゾネ#版画#版画集#画集#アートブック#希少本#レゾネ#picasso
http://narcologia.ru/goods/perpetual522246.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper316409.html
http://narcologia.ru/goods/assessor218603.html

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