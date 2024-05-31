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- 1984 ポピー 超電子バイオマン ビッグスケールバイオドラゴン 箱悪 オマケ付
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商品詳細
未使用品のバイオドラゴンですが箱の状態が悪いです。虫クイがあります。説明書にも同様に虫クイがあります。未使用品ですが本体には経年による変色等もあります。オマケは同スケールのDX電子合体バイオロボですが、こちらは中古で状態が悪いです。キズ、欠品があります。バイオジェット1号はレッドワンがいません。左脚の車輪も欠品です。バイオジェット2号は左脚が根元から抜けていて車輪もありません。ロボの状態はなんとなくイイ感じです。シールドも剣もメッキがハゲハゲでキズだらけです。パッケージの大きさは約39cmx22cmx15cmです。バイオドラゴンの全長は約35cm,バイオロボの身長は約23cmです。ゆうゆうメルカリ便のゆうパックこわれもの扱いにて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/assessor148303.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic378812.html
http://narcologia.ru/goods/kindness553905.html
1984 ポピー 超電子バイオマン ビッグスケールバイオドラゴン 箱悪 オマケ付
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