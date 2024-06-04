手工芸入門　伝統の組紐　道明の高台・綾竹台　付　羽織紐・段染め　山岡一晴

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商品詳細
山岡一晴 著手工芸入門伝統の組紐道明の高台・綾竹台 付 羽織紐・段染め主婦の友社古い本なので、経年の色褪せと痛みがあります。写真でご確認下さい。表紙のカバーが経年劣化により破れてしまい、本全体を包めなくなっておりますが、読むのに支障はありません(写真4枚目)。中は綺麗だと思います。絶版本なので、資料としても貴重な一冊です。目立った汚れや書き込みは見られませんでしたが、素人検品にご理解のある方のみお取引下さい。完璧を求める方はお取引をご遠慮下さい。#組紐#高台#綾竹台#道明#帯締め#着物#絹糸#山岡一晴
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