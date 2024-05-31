黙示録と幻想 終末の心象風景 図録 町田市立国際版画美術館 版画展図録 ...

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「黙示録と幻想−終末の心象風景」版画展図録町田市立国際版画美術館デューラーやゲールングの劇的な黙示録の版画連作を豊富に集成して、ドレやウィリアム・ブレイクの『神曲』の挿絵版画やルドンのダークな版画作品まで掲載された図録です。発行年度等は画像でご確認ください。パラパラとめくった程度ですが、はじめから右上の角に小さな傷がございます。素人の自宅保管品のため、完璧品をお求めの方はお控えください。⚠︎即購入歓迎。お取り置き、お値下げ不可。⚠︎発送をお急ぎの場合は購入前に対応可能かコメント欄よりお問い合わせください。発送方法のご指定は追加料金にて対応。デューラーブレイクドレルドン聖書ヨハネの黙示録(最後の審判)ミルトン「失楽園」ダンテ「神曲」図録図鑑町田市立国際版画美術館版画絵画自然という書物美術館美術展展覧会