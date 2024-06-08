SEVENTEEN セブチ FML4形態セット　大阪限定トレカ付き

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SEVENTEENセブチ新品・未開封FML4形態セットx4計16点⭕️大阪限定トレカ付き※写真2枚目より２メンバーおつけ可能です。コメントいただいてからの在庫確認となります。海外製品のため初期傷等がある場合がございます。気になる方は購入をお控え下さい。返品・返金等はお受けできませんので、ご理解の上、ご購入お願い致します。プチプチ梱包にて匿名発送。#svt_lp↑こちらからその他SEVENTEENの商品をご覧いただけます⭐︎こちらの商品ご購入の方、フォロー＋コメントにて-50円引きさせていただきます。他の商品とまとめて購入でお値引き可能です。コメント欄よりお知らせください。その他サイトでも出品中ですのでなくなり次第終了とさせていただきます。セブチSVTエスクプスS.COUPSチェ・スンチョルジョンハンJEONGHANユン・ジョンハンジョシュアJOSHUAホン・ジスジュンJUNムン・ジュンフィホシHOSHIクォン・スニョンウォヌWONWOOチョン・ウォヌウジWOOZIイ・ジフンディエイトTHE8ソ・ミョンホミンギュMINGYUキム・ミンギュドギョムDKイ・ソクミンスングァンSEUNGKWANブ・スングァンバーノンVERNONチェ・ハンソルディノDINOイ・チャンcaratグッズ