【動作品】ワンタメミュージックチャンネル+うらないチャンネル [M029]

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ワンタメミュージックチャンネル+ワンタメうらないチャンネル+カードリーダー+カードのセットです。カードリーダーの電池を新品に交換し簡単な動作確認をしました。付属カードにはDSで使用できないカードも含まれているかもしれませんがご了承願います１枚目の写真に写っているものが全てになります。動作確認に使用したDSは付属しません。入手困難な人気商品の為、価格を上げていく可能が高い商品ですのでご了承願います。#ワンタメ #NintendoDS#Nintendo_DS#DS